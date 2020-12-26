شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع عطلة "الكريسماس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الإلكترونية اليوم الجمعة تزامنا مع عطلة رسمية في عدد من الأسواق العالمية للاحتفال بأعياد "الكريسماس".



وتتواصل التطورات على صعيد أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم حيث تكافح الدول من أجل السيطرة على الجائحة خاصة من خلال طرح وتوزيع جرعات من لقاحات واعدة.



كانت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني قد ارتفعت بنسبة 0.2% أو ما يعادل 11 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 48.23 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% أو ما يعادل 10 سنتات وأغلقت جلسة لندن عند 51.34 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش عند 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 48.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.6 دولار وأقل سعر عند 47.5 دولار.