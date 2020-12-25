شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا «ما بعد بريكست».. بداية جديدة مع صـديـق تـاريخـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزعت بريطانيا اتفاقاً تجارياً صعباً مع الاتحاد الأوروبي قبل سبعة أيام فقط من خروجها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، وذلك في أهم تحول عالمي لها منذ خسارة الإمبراطورية.

ويقدم الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه بعد أربعة أعوام من تأييد البريطانيين الانفصال عن الاتحاد، مخرجاً من نهاية فوضوية للانفصال الذي عصف بمشروع بدأ قبل 70 عاماً لتوحيد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وسيحافظ الاتفاق على قدرة بريطانيا على الوصول إلى السوق المشتركة للتكتل التي تضم 450 مليون مستهلك، لكنه لن يمنع خسائر اقتصادية وارتباكاً في المملكة المتحدة أو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ولا تزال العديد من جوانب العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى دراسة قد تستمر أعواماً.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين: «لقد استعدنا السيطرة على مصيرنا... قال الناس إن الأمر مستحيل، لكننا تمكنا من استعادة السيطرة»، في تصريح أعقب نشره صورة له على «تويتر» وهو يلوح بعلامة النصر. وخرجت بريطانيا رسمياً من التكتل يوم 31 يناير/كانون الثاني، لكنها منذ ذلك الحين في فترة انتقالية تظل خلالها قواعد التجارة والسفر والأعمال بدون تغيير. لكن هذه الفترة الانتقالية ستنتهي بنهاية العام.

وقال جونسون، وهو الوجه البارز للحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه منذ أن صوت 52 في المئة لصالح الخروج من التكتل، فإنه لا يرغب في قبول قواعد سوقه المشتركة أو اتحاده الجمركي بعد الأول من يناير/كانون الثاني.

ووصف جونسون اتفاق اللحظة الأخيرة بأنه اتفاق تجارة حرة «ضخم» يماثل ذلك الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي وكندا. وحث بريطانيا على المضي قدماً بعيداً عن الانقسامات التي أدى إليها استفتاء عام 2016. ويدعم الاتفاق أيضاً مسألة السلام في أيرلندا الشمالية، وهو أولوية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي نبه جونسون إلى ضرورة أن يدعم اتفاق الجمعة العظيمة الذي أعلن عام 1998. إلا أنه لم يجر بعد العمل على معظم تفاصيل الاتفاق.

طريق طويل وصعب

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «توصلنا أخيراً إلى اتفاق. كان طريقاً طويلاً وصعباً، لكننا أبرمنا اتفاقاً جيداً في نهايته. ستكون السوق الأوروبية منصفة وستبقى كذلك».

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في يناير بعد استفتاء أحدث انقسامات عميقة في 2016، فكانت أول دولة تنفصل عن المشروع السياسي والاقتصادي الذي ولد تزامناً مع إعادة بناء القارة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

لكن لندن ستبقى ملزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية التي تنقضي منتصف ليل 31 ديسمبر، عندما تغادر المملكة المتحدة سوق التكتل الموحدة واتحاده الجمركي.

وتأخر إقرار الاتفاق النهائي المكون من ألفي صفحة جراء خلافات في اللحظات الأخيرة بين الجانبين بشأن تفاصيل حول حق وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية بعد نهاية العام.

وشكرت فون دير لاين، المفاوضين البريطانيين وقالت إنه على الرغم من أن المملكة المتحدة ستصبح «دولة ثالثة» إلا أنها ستبقى شريكاً موثوقاً.

وقالت: «يصب هذا الاتفاق في مصلحة المملكة المتحدة وسيضع أسساً صلبة لبداية جديدة مع صديق تاريخي». وأضافت: «كما يعني أنه بات بإمكاننا أخيراً طي صفحة بريكست وبأن تواصل أوروبا المضي قدماً».

مصادقة

وأعلن مجلس العموم البريطاني، أنه سينعقد الأربعاء المقبل للمصادقة على الاتفاق، قبل 48 ساعة من دخوله حيز التنفيذ. وأكد حزب العمال المعارض نيته التصويت لصالح الاتفاق.

أوروبياً، سيكون على فون دير لاين، إرسال نص الاتفاق إلى عواصم دول التكتل. ويتوقع أن تستغرق دول التكتل ما بين يومين أو ثلاثة لتحليل الاتفاق واتخاذ قرار بشأن إن كانت ستقر تطبيقه المؤقت.

وفور التوقيع عليه ونشر نصه في مجلة الاتحاد الأوروبي الرسمية، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 1 يناير عندما تكون بريطانيا غادرت السوق الأوروبية الموحدة.

ومن ثم ستكون لدى البرلمان الأوروبي، فرصة إقراره بأثر رجعي في مرحلة ما من عام 2021، وفق ما أفاد المتحدث باسم الهيئة التشريعية ديفيد ساسولي.

وإذا سار كل شيء وفق المخطط، فسيكون فريقا التفاوض أبرما اتفاقاً ضخماً في مدة قياسية.

47 عاماً من التاريخ المشترك

ويزيح اتفاق اللحظات الأخيرة الخطر من إمكانية خروج بريطانيا من التكتل من دون قواعد متابعة بعد 47 عاماً من التاريخ المشترك.

ومع خروج بريطانيا من السوق الموحدة ومنطقة الاتحاد الجمركي، سيظل المتعاملون التجاريون عبر المانش يواجهون مجموعة من القواعد الجديدة والتأخيرات.

ويتوقع خبراء اقتصاد بأن يتضرر كلا الاقتصادين اللذين أضعفهما بالفعل وباء «كوفيد- 19»، مع تعطل سلاسل الإمداد وازدياد التكاليف.

لكن التهديد بالعودة إلى التعريفات أزيل، وستبقى العلاقات بين الشركاء السابقين على أسس راسخة.

ردود فعل أوروبية تشيد بالاتفاق

أشاد قادة سياسيون أوروبيون بالتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لفترة ما بعد بريكست، يهدف إلى إرساء أسس تعاون مستقبلي طويل المدى.

الولايات المتحدة

من جانبه رحب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، بالاتفاق قائلاً، إن واشنطن ترغب في علاقات جيدة بين بريطانيا والولايات المتحدة.

إيرلندا

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن الاتفاق «يمثل تسوية جيدة ونتيجة متوازنة».

فرنسا

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر، إن «وحدة وحزم أوروبا أثمرا».

ألمانيا

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن «ثقتها» بأن الاتفاق «نتيجة جيدة» للمفاوضات، في وقت سيتعيّن الآن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إقراره.

إسبانيا

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تويتر، إن «مبدأ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مرحب به».

وأضاف: «تواصل إسبانيا والمملكة المتحدة الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق».

هولندا

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على تويتر، إن «التوصل إلى اتفاق حول شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إثر مفاوضات شاقة، خبر رائع».

البرتغال

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا على تويتر: «أرحب بحرارة بالتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة»، مشدداً على أنها ستبقى شريكاً وحليفاً مهماً.

إيطاليا

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على تويتر: «خبر سار. تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».

وأضاف أن «مصالح وحقوق الأعمال والمواطنين الأوروبيين مضمونة».

النمسا

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز على «تويتر»: «أرحب بتمكن المفاوضين من التوصل إلى اتفاق حول علاقة الاتحاد الأوروبي مستقبلاً مع المملكة المتحدة».