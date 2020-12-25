شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتسوق».. الخصومات تنعش المبيعات وسط إقبال على المراكز التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجح مهرجان دبي للتسوق في العودة بالزوار من جديد إلى مراكز التسوق والمولات، من أجل اقتناص فرص التخفيضات والعروض التي تقدمها أشهر الماركات العالمية، التي وجدت في دبي فرصة لازدهار أعمال وزيادة المبيعات؛ حيث تقدم أكثر من 800 علامة تجارية موزعة على أكثر من 3500 منفذ تجاري، تنزيلات من 25% إلى 75%، ليحظى الجميع بتجربة تسوق مثيرة.

ويسعى الزوار إلى استكشاف الحلة للمهرجان، إضافة إلى الاستمتاع بالفقرات والغنائية والاستعراضية التي تقدمها أغلب مراكز التسوق حالياً، لإضافة البهجة والفرح على وجه الجميع؛ حيث إن جميع الفقرات تناسب جميع الفئات والأعمار، إلى جانب أنه يمثل فرصة للزوار والمقيمين للاستفادة من الخصومات والعروض الفنية والحفلات الغنائية.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 30 يناير 2021، مجموعة من الصفقات والتخفيضات المذهلة والسحوبات على الجوائز القيمة، إضافة إلى الألعاب النارية والعروض الترفيهية.



ويقدم مهرجان دبي للتسوق تخفيضات استثنائية تدوم ل12 ساعة في 26 ديسمبر، من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساء. وتراوح الخصومات بين 25% و 90% في أكثر من 100 متجر لعلامات تجارية. يسمح لكم هذا العرض بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من العلامات التجارية وبأفضل الأسعار في مول الإمارات ومراكز سيتي سنتر في دبي.

وتضم «عروض 12 ساعة» مفاجآت رائعة للغاية؛ حيث ستقدم بعض العلامات التجارية خصومات تصل إلى 90% على مجموعات مختارة مع صفقات لا تقاوم وأسعار منافسة، مثل عرض «اشتر قطع واحصل على الثانية مجاناً»، إضافة إلى المزيد من المفاجآت الرائعة الأخرى.

وتقدم طائرات الدرون عروض الضوئية في جزيرة بلوواترز و«ذا بيتش» مقابل منطقة «جي بي آر»؛ حيث من المقرر أن يتم العرض كل ليلة تمام الساعة 7 مساء و 9:30 مساء، لتقدم تمازجاً مميزاً بين مختلف الألوان الزاهية والمبهرة التي تزيد من جمال ساحل دبي المميز.