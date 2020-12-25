شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفجيرة تجيز موازنتها وخطتها للعام 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أعلن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، عن نجاح مجلسه في مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية وخطة عمل الغرفة للعام 2021، بعد إجماع المجلس على نجاعتها ومسايرتها للظرف المحلي والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة ظلت تواكب التطورات والمستجدات على الساحة الاقتصادية التي يشهدها العالم، جراء تداعيات وآثار كوفيد-19 التي عصفت بمختلف دول العالم، بعد أن تمكنت الإمارات من التعامل مع إفرازاتها بواقعية واتزان عبر العديد من الإجراءات الوقائية، ما مكنها من تفادي الكثير من آثارها السلبية، وحظيت على إثر ذلك بإشادة واسعة من منظمات دولية في هذا الخصوص.

أشار الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، بعد ترؤسه الاجتماع الدوري السابع لمجلس الإدارة مساء أمس الأول إلى أن إمارة الفجيرة تشهد حراكاً واسعاً في مجال تحديث مرافقها التنموية الاقتصادية والخدمية وبنيتها التحتية، برعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاريع نوعية تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات لاسيما في مجال تخزين وتكرير وتصدير النفط والخدمات اللوجستية، منوهاً بأن كل ذلك يتطلب من الغرفة بذل جهودها للترويج للإمارة بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المعنية لتوفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل لاستقطاب المستثمرين، والوفود الاقتصادية من الدول الشقيقة والصديقة وإطلاعها على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات بالإمارة، والاستمرار في الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ودعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

من جانبه أوضح سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، أن مقترحات خطة العمل للعام 2021 تضمنت التحضير للاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس الغرفة وتنظيم مؤتمر التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي الهادف إلى بلورة خطط وبرامج استراتيجية لتعزيز العلاقات العربية الأوروبية المشتركة واستحداث محفزات لتطوير التعاون بين القطاع الخاص العربي الأوروبي، كما تشتمل الخطة على تنظيم معارض نوعية متخصصة وتجارية وتحديث أنظمة الحاسب الآلي قناعة بأهمية وضع نظام تقني متطور، يستجيب لاحتياجات المرحلة المقبلة، ويرتقي بمستوى الأداء العام في عمل الغرفة، وكذلك وضع استراتيجية وبرامج متطورة لإعداد وتأهيل العاملين وتدريبهم على أنظمة العمل الذكية.

وأضاف الهنداسي أن خطة عمل الغرفة تشتمل كذلك على تطوير وتفعيل نشاط مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة وتأسيس فرع لحاضنة مشاريع رواد الأعمال في مدينة دبا الفجيرة، إدراكاً لأهمية هذا المرفق في التأسيس لقاعدة مشاريع صغيرة واعدة في إمارة الفجيرة، فضلاً عن تدريب الشباب الراغبين في دخول مجال قطاع الأعمال وتأهيل رواد الأعمال أكاديمياً على مستوى الدبلوم بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عليا، ما يمكنهم من إدارة مشاريعهم باحترافية علمية ورفع كفاءتها الإنتاجية.