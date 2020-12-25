شكرا لقرائتكم خبر عن 4.6 مليـار درهـم تصـرفـات عقـارات دبـي فـي أسـبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة في أسبوع تسجيل 900 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 92 مبايعة للأراضي بقيمة 482.59 مليون درهم و808 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.32 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 85 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.62 مليار درهم منها 93 رهن أراض بقيمة 2.06 مليار درهم و233 رهن فلل وشقق بقيمة 561.07 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 282 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 194.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الثانية بقيمة 58 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 31 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 657 مليون درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 165 مبايعة بقيمة 429.05 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 108.54 مليون درهم و148 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 320.5 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى. وقد تصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم تلتها منطقة الممزر بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 193.68 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 71.59 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 122.09 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 53 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 48 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 35.2 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 6 ملايين درهم.