شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تقترح المشاركة فى دراسة جدوى مشرعات الصندوق السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن اقتراح الجمعية على مسئولي صندوق مصر السيادي، مشاركة لجانها المختلفة في دراسة الجدوى وإبداء مقترحات بشأن المشروعات التي يعتزم الصندوق طرحها الفترة المقبلة في مختلف القطاعات، وذلك خلال اجتماع عقد عبر "فيديو كونفرانس" عقد خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن لجان الجمعية تضم نخبة من الكفاءات في القطاع الخاص، ويمكنها تقديم المشورة للصندوق بما يساهم في تحقيق دوره.

وأضاف "عيسى"، لـ"الخليج 365"، أن الصندوق السيادي يملك فرصاً استثمارية متنوعة ومغرية للقطاع الخاص، منها خصخصة شركات قطاع الأعمال، واستغلال الأصول العقارية التي تم اسنادها للصندوق، متابعاً مازال الصندوق السيادي في مرحلة مبكرة لطرح الفرص الاستثمارية، ولكننا أكدنا جاهزية القطاع الخاص في أي وقت حال تبلور الفكرة.

ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار إنشاء صندوق سيادي للاستثمار هو خطوة إيجابية لتنمية مصادر الثروات المصرية للأجيال القادمة والاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة المصرية، كما يفتح آفاقا أكثر للاستثمار والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي، والقطاع الخاص مترقب ولديه الرغبة الجادة في تحقيق أهداف الصندوق السيادي والمشاركة في الفرص الاستثمارية مع الصندوق السيادي، في الوقت الذي يتمتع به الاقتصاد المصري من مزايا استثمارية وفرص واعدة في المجالات الإنتاجية والتنموية المختلفة.

وأشار "فوزي" إلى أن شركات التطوير العقاري في انتظار الفرص الاستثمارية المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة من الصندوق السيادي مثل مجمع التحرير وتطوير حديقة حيوان طنطا، وغيرها من المشروعات العقارية.