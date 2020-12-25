شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الفورية للذهب ترتفع وسط تعاملات هادئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط تعاملات هادئة واستقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك في ظل عطلة رسمية تشهدها عدة دول على مستوى العالم بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس حيث أغلقت أسواق الأسهم والسندات في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا والملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.



وسوف تعاود هذه الأسواق عملها ونشاطها ابتداء من يوم الإثنين المقبل مع استمرار التركيز على تطورات أزمة فيروس "كورونا".



كانت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط قد ارتفعت أمس بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.10 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1883.2 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 18:31 بتوقيت جرينتش عند 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1882.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1887.4 دولار وأقل سعر عند 1873.1 دولار.