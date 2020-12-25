شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقود تراجع بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى.. وتخسر 425 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بفعل مخاوف تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وظهور سلالة جديدة في بريطانيا، وهو ما أثر على تراجع أسعار النفط، وتصدر مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 1.29% خاسراً 73 نقطة ليغلق عند مستوى 5569.38 نقطة، قائمة بورصات الخليج المتراجعة، وخسر رأس المال السوقي 425 مليون دينار ليغلق عند مستوى 32.4 مليار دينار.

وحلت بورصة دبي، في المركز الثاني ببورصات الخليج، من حيث التراجع، بنسبة 0.55% خاسراً 22.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2527.53 نقطة، كما هبطت أسواق البحرين ومسقط وأبوظبي والسعودية، على التوالي.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.10% خاسراً 8.90 نقطة ليغلق عند مستوى 8702.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليار سهم بقيمة 57.1 مليار ريال عبر تنفيذ 2.3 مليون صفقة، وخسر رأس المال السوقي 42 مليار ريال ليغلق عند مستوى 9.101 تريليون ريال.





بورصة دبيهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.55% خاسراً 22.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2527.53 نقطة، وانخفض ببورصة دبي، سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 8.40%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 7.24%، ثم سهم أملاك للتمويل بنسبة 6.2%.





بورصة أبوظبينزل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.19% خاسراً 9.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5125.93 نقطة، بضغوط هبوط أسهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 6.43%، بنك الشارقة بنسبة 6.18%، شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 6.02%.





بورصة البحرينوانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.03% خاسراً 0.5 نقطة ليغلق عند مستوى 1492.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 13 مليون سهم بقيمة 3.03 مليون دينار.

وهبط ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.5% بضغوط تراجع سهم شركة مجوعة جي اف اتش المالية بنسبة 3.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.38% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات اللاسلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.10% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.29% خاسراً 73 نقطة ليغلق عند مستوى 5569.38 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.42% خاسراً 87.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6088.43 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.93% خاسراً 42.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4546.77 نقطة، كما تراجع "رئيسي 50" بنسبة 1% خاسراً 46.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4617.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 925.6 مليون سهم بقيمة 161.9 مليون دينار عبر تنفيذ 44.3 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقي 425 مليون دينار ليغلق عند مستوى 32.4 مليار دينار.

بورصة مسقطوهبط المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.36% خاسراً 13.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3599.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 61.6 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون ريال، وخسر رأس المال السوقي 10.3 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.104 مليار ريال.

وتصدر قائمة الأسهم الخضراء ببورصة مسقط، سهم "الأنوار للسيراميك" بنسبة 10.62%، ثم سهم "ظفار الدولية" بنسبة 9.51%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 8.97%، فيما تصدر قائمة الأسهم الحمراء سهم "المتحدة للطاقة" بنسبة 9.82%، ثم سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 6.72%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.55%.