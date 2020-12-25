شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل مكاسبه بدعمٍ من اتفاق "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة أمام أغلب العملات الرئيسية مع استمرار التفاؤل والحالة الإيجابية في أعقاب الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قبل أسبوع فقط من انتهاء المهلة المقررة للمفاوضات في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.



ونشر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" تغريدة على حسابه بموفع "تويتر" قائلاً: "تمت الصفقة"، في حين صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لين" بأن طريقًا كان طويلاً لكنه أسفر عن اتفاق، ووصفت الصفقة بالعادلة والمتوازنة والمناسبة لكلا الطرفين.



وأضاف "جونسون" أن الاتفاق يعد أكبر صفقة تجارية في تاريخ بريطانيا وسوف يجعل بلاده وحكومته تركز علىبناء الاقتصاد ومكافحة "كورونا".



ووفقا لمصادر، فإن الاتفاق سيتيح إزالة الرسوم الجمركية من المبادلات التجارين بين لندن وبروكسل بداية من الأول من يناير/كانون الثاني، لكن هذا الأمر لن ينطبق على الخدمات أو قطاع الخدمات المالية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3612، وسجل أعلى سعر عند 1.3612 وأقل سعر عند 1.3515.