بالأسعار| أضخم تخفيضات وخصومات ’’كارفور‘‘ بمناسبة الكريسماس ونهاية العام

كتب: ضياء السقا أعلنت إدارة كارفور عن تخفيضات ضخمة، بمناسبة أعياد الكريسماس ونهاية العام. وأكدت إدارة كارفور أن الخصومات على اللحوم والسلع الغذائية والمنظفات ومستحضرات التجميل والمفروشات والملابس والأدوات المنزلية وزينة الكريسماس. وأشارت السلسلة الأشهر في مصر إلى أن العروض مستمرة حتى 29 ديسمبر، ومتاحة بجميع فروع الهايبر والسوبر ماركت، ومتاحة أيضا أونلاين، من خلال: carrefouregypt.com أولا عروض فروع الهايبر: ثانيا عروض فروع الماركت مواعيد عمل كارفور يوميا من الساعة 8:30 ص حتي الساعة 10 م في المولات، أما الفروع خارج المولات طوال أيام الأسبوع من 8:30 ص حتي الساعة 12 ص ما عدا العطلة الأسبوعية من 8:30 ص إلى 1 ص. عناوين فروع كارفور ماركت بمصر: جرين بلازا - Green Plaza رويال بلازا - Royal Plaza الملتقى - Al-Moltaqa المنصورة - Mansoura خليج نعمة - Neama Bay همبرا - Hambra صن تيرا - Sunterra ميجا مول - Mega Mall ميراج سيتي - Mirage City المعادي الجديدة - New Maadi حلوان - Helwan طرة - Torah الحمد - El-Hamd دون تاون - Down Town زيزينيا - Zizinia بيرامدز مول - Pyramids Mall بيرامدز فيو - Pyramids View دولفين مول - Dolphin Mall جزيرة بلازا - Gezira Plaza طيبة مول - Tiba Mall السراية مول - Saraya Mall حلوان - Helwan 15 مايو - 15 May عناوين فروع كارفور هايبر بمصر: سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City صن سيتي - Sun City الشروق - Shorouk العبور - Obour داندي - Dandy سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria سيتي لايت - City Light عروبة - Orouba طنطا - Tanta

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