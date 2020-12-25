شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 25-12-2020.. ربط مصالح الضرائب والجمارك إلكترونيا فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 25-12-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيه 2022، توقيع اتفاقية مع مسئولي عدد من البنوك الصينية، للحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة من عقد تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، وتضم أعلى برج فى أفريقيا، وهو البرج الأيقونى بارتفاع نحو 400 متر.

وزير المالية: ربط جميع مصالح الضرائب والجمارك إلكترونيا يونيو 2022أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى غير المسبوقة بشتى المجالات مع إعطاء أولوية متقدمة للصحة والتعليم والتحول الرقمى؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن الدولة حريصة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات خاصة سيناء، على النحو الذي يساعد فى إرساء دعائم الحياة الكريمة للمواطنين، وينعكس فى تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم. وزير المالية: ربط جميع مصالح الضرائب والجمارك إلكترونيا يونيو 2022أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى غير المسبوقة بشتى المجالات مع إعطاء أولوية متقدمة للصحة والتعليم والتحول الرقمى؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن الدولة حريصة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات خاصة سيناء، على النحو الذي يساعد فى إرساء دعائم الحياة الكريمة للمواطنين، وينعكس فى تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

وقال الوزير، فى لقائه مع العاملين بالمديرية المالية بجنوب سيناء :"أننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية"، لافتًا إلى أنه من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيه 2022.

توقيع اتفاقية مع بنوك صينية لتمويل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإداريةشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد البدري، السفير المصري بالصين، توقيع اتفاقية مع مسئولي عدد من البنوك الصينية، للحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة من عقد تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، حيث حضر مسئولو البنوك الصينية بمقر السفارة المصرية ببكين. توقيع اتفاقية مع بنوك صينية لتمويل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإداريةشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد البدري، السفير المصري بالصين، توقيع اتفاقية مع مسئولي عدد من البنوك الصينية، للحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة من عقد تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، حيث حضر مسئولو البنوك الصينية بمقر السفارة المصرية ببكين.

وتوجه الدكتور عاصم الجزار، بالشكر لفريقي العمل من الجانبين المصرى والصينى، القائمين على تنفيذ هذا المشروع القومى الهام، وهو منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويضم أعلى برج فى أفريقيا، وهو البرج الأيقونى بارتفاع نحو 400 متر، ويُعد دليلاً على متانة العلاقات الصينية المصرية، والتعاون المشترك فى مجال البناء والتشييد، مؤكداً أن هذا النموذج الناجح لتضافر الجهود الفنية بين فريقى العمل المصري والصيني لهو مثار فخر ونموذج مشرف للإدارة المحترفة للمشروعات.

جمال السادات: استثمارات إماراتية جديدة بالسوق المصرى قريباًكشف جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال المصري الإمارتي، تفاصيل إنشاء المجلس وأهدافه بعد التشكيل الجديد، موضحا أنه يستهدف تعظيم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين الحاليين في البلاد بهدف مضاعفة حجم أعمالهم. جمال السادات: استثمارات إماراتية جديدة بالسوق المصرى قريباًكشف جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال المصري الإمارتي، تفاصيل إنشاء المجلس وأهدافه بعد التشكيل الجديد، موضحا أنه يستهدف تعظيم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين الحاليين في البلاد بهدف مضاعفة حجم أعمالهم.

وأضاف "السادات"، في مقابلة خاصة مع الخليج 365، بخصوص مجلس الأعمال المصري الإماراتي والتي ستنشر لاحقاً، أنه سيتم الإعلان عن استثمارات إماراتية جديدة بالسوق المصري قريباً، وسط حالة تفاؤل وعلاقات تاريخية تربط الشعبين الشقيقين.

وزيرة التخطيط تعلن تنفيذ 44 مشروعا أثريا بتكلفة 1.7 مليار جنيه خلال عامينأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حصاد قطاع الآثار والمتاحف خلال الفترة (18/2019 -19/2020)، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن حصاد مرحلة البناء لقطاعات الدولة المختلفة خلال العامين الماضيين. وزيرة التخطيط تعلن تنفيذ 44 مشروعا أثريا بتكلفة 1.7 مليار جنيه خلال عامينأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حصاد قطاع الآثار والمتاحف خلال الفترة (18/2019 -19/2020)، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن حصاد مرحلة البناء لقطاعات الدولة المختلفة خلال العامين الماضيين.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 44 مشروعًا فى قطاع الآثار والمتاحف فى 18 محافظة، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه، منها 27 مشروعًا فى (19/2020)، بتكلفة كلية استثمارية 1.4 مليار جنيه، مضيفة أن عدد المشروعات المُنفذة فى قطاع الآثار والمتاحف حقق معدل نمو بلغ 60% فى العام المالى (19/2020)، مُقارنة بالعام المالى (18/2019).

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 817 جنيها للجرامتراجعت أسعار الذهب، ظهر اليوم الجمعة، بقيمة 3 جنيهات في مصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجاً في مصر 817 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب عالمياً إلى 1866 دولارا مقارنة بـ 1876دولار. أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 817 جنيها للجرامتراجعت أسعار الذهب، ظهر اليوم الجمعة، بقيمة 3 جنيهات في مصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجاً في مصر 817 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب عالمياً إلى 1866 دولارا مقارنة بـ 1876دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر..

عيار 18 سجل 700 جنيها

عيار 21 سجل 817 جنيها

عيار 24 سجل 934 جنيها

الجنيه الذهب 6512 جنيها

أونصة الذهب 1866 دولار