شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات الزراعية لـ110 ملايين دولار.. والمانجو فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصـادرات المصرية من السلع الزراعية نحو 110 ملايين و443 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 103 مليون و502 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 6 ملايين و941 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وحصل الخليج 365 على نسخة منها، أن صادرات المانجو بلغت قيمتها نحو 9 ملايين و842 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 6 ملايين و295 ألف دولار في سبتمبر عام 2019 ، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين و547 ألف دولار، يليها صادرات الرمان وبلغت قيمتها 16 مليونا و496 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي.

وبلغت صادرات العنب المصرى نحو 2 مليون و537 ألف دولار في سبتمبر الماضي، كما بلغت صادرات مصر من الطماطم نحو 2 مليون و411 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 29 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليون و382 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020، أن قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى بلغت 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.4%.

وتراجعت قيمـة الصادرات المصرية بنسبـة 2.8% حيـث بلغـت 2.3 مليار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2020، مقابل 2.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة نسبة 5.1%، ومنتجات البترول بنسبة 36.5%، بترول خام بنسبة 38.4 %، أسمدة بنسبة 33.4%، بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمهــا لدائن بأشكالهـا الاوليــة "بلاستيـك" بنسبـة 15.2%، وعجائن ومحضرات غذائيـة متنوعة بنسبة 17.8%، سجـاد وكليم بنسبة 23.6%، أدوية ومحضرات صيـدلـة بنسبة 4.9%.