شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو وسط عطلة أعياد "الكريسماس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط تعاملات هادئة بالتزامن مع عطلة أعياد الكريسماس.



وتشهد عدة دول على مستوى العالم عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس حيث أغلقت أسواق الأسهم والسندات في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا والملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.



وسوف تعاود هذه الأسواق عملها ونشاطها ابتداء من يوم الإثنين المقبل مع استمرار التركيز على تطورات أزمة فيروس "كورونا".



وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في تزايد مستمر ويخشى الكثيرون من تفاقم الأزمة مع ظهور سلالة جديدة.



وتلقت الأسواق العالمية دعما بالأمس من أنباء إعلان التوصل إلى صفقة تجارية تاريخية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تمهد لخروج مرن للندن من التتل الموحد، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء مهلة المفاوضات في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي على نحو إيجابي بحلول الساعة 14:54 بتوقيت جرينتش عند 1.2196، وسجل أعلى سعر عند 1.2210 وأقل سعر عند 1.2163.