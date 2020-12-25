شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء أو إرجاء سندات شركات صينية بـ 22 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام حكومية الجمعة أن شركات صينية ألغت أو أرجأت نحو 200 إصدار لسندات بقيمة 145.7 مليار يوان (22.31 مليار دولار) منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يعكس استمرار مخاوف المستثمرين بعد فورة من حالات التخلف عن السداد.

وقالت سيكيوريتيز تايمز إن السندات التي حل أجل استحقاقها فاقت مبيعات الديون الجديدة في نوفمبر بواقع 44.5 مليار يوان، مع تحول صافي التمويل إلى السلب للمرة الأولى في العام الجاري.

وقالت الصحيفة إن ضعف الطلب على سندات الشركات نذير سوء لسوق الائتمان في يناير /كانون الثاني، حين سيحل أجل استحقاق قدر كبير من الديون.

وفي مسعى واضح لزيادة ثقة المستثمرين، قال البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) إنه سيعزز تنظيمه لسوق السندات بما يتماشى مع القانون، متعهداً بعدم التسامح مطلقاً مع الأنشطة غير القانونية. (رويترز)

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