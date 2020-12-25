"السياحة" تتصدر القطاعات المتراجعة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 11 قطاعاً على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4.6%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 3.9%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.4%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.2%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.9%، كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.9%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.5%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، وهبط قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي.
فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 6.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، 0.2%، على التوالي.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 10683.68 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2055.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.91% مغلقًا عند مستوى 2974.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.29% مغلقًا عند مستوى 12894.2 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 1061.89 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 18.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 627.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 316.9 مليار جنيه إلى 311.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 208.2 مليار جنيه إلى 207.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 525.1 مليار جنيه إلى 518.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1 مليار جنيه إلى مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
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