تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 25-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بقيمة 3 جنيهات في مصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجاً في مصر 817 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً إلى 1866 دولارا مقارنة بـ 1876 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر..

عيار 18 سجل 700 جنيها أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 18 سجل 700 جنيها عيار 21 سجل 817 جنيها عيار 24 سجل 934 جنيها الجنيه الذهب 6512 جنيها أونصة الذهب 1866 دولار استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 25-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما استقر أيضا سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، عند 48.51 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع. سعر الدولار: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر اليورو: 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 21.09 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي: 48.51 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.

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