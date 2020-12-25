شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 يسجل 266.79 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب السعودى هامشياً، اليوم الجمعة 25-12-2020، وسجل سعر الجرام "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 226.79 ريال سعودى مقابل 226.81 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الخميس. ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات قبيل احتفالات الكريسماس، لكن المعدن سجل أول خسارة أسبوعية في غضون شهر، وجاء أداء المعدن الأصفر مع ترقب المستثمرين حزمة التحفيز المالي الأمريكية الرامية لدعم اقتصاد الولايات المتحدة من تداعيات الوباء.

وجاءت أسعار الذهب السعودي اليوم كالتالى:

​سعر الذهب "عيار 24"226.79 ريال بما يعادل 60.44$ سعر الذهب "عيار 22" 207.90 ريال بما يعادل 55.40$ سعر الذهب "عيار 21 " 198.45 ريال بما يعادل 52.89$ سعر الذهب "عيار 18" 170.10 ريال بما يعادل 45.33$ سعر الذهب "عيار 14" 132.30 ريال بما يعادل 35.26$ سعر الذهب "عيار 12" 113.40 ريال بما يعادل 30.22$ سعر أوقية الذهب7,053 ريال بما يعادل 1,880$ سعر جنيه الذهب 1,588 ريال بما يعادل 423.09$ سعر كيلو الذهب226,794 ريال بما يعادل 60,441$ وجاءت أسعار الذهب السعودي اليوم كالتالى:​سعر الذهب "عيار 24"226.79 ريال بما يعادل 60.44$ سعر الذهب "عيار 22" 207.90 ريال بما يعادل 55.40$ سعر الذهب "عيار 21 " 198.45 ريال بما يعادل 52.89$ سعر الذهب "عيار 18" 170.10 ريال بما يعادل 45.33$ سعر الذهب "عيار 14" 132.30 ريال بما يعادل 35.26$ سعر الذهب "عيار 12" 113.40 ريال بما يعادل 30.22$ سعر أوقية الذهب7,053 ريال بما يعادل 1,880$ سعر جنيه الذهب 1,588 ريال بما يعادل 423.09$ سعر كيلو الذهب226,794 ريال بما يعادل 60,441$

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