شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 817 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب، ظهر اليوم الجمعة، بقيمة 3 جنيهات في مصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجاً في مصر 817 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب عالمياً إلى 1866 دولارا مقارنة بـ 1876دولار.



أسعار الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 سجل 700 جنيها عيار 21 سجل 817 جنيها عيار 24 سجل 934 جنيها الجنيه الذهب 6512 جنيها أونصة الذهب 1866 دولار كان الذهب، قد حقق ارتفاعاً كبيراً هذا الشهر، ومكاسب بالجملة على المستوى العالمي، وكذلك المحلى فى مصر، فى ظل أجواء متوترة عالميا فى الشأن الاقتصادى، والذى يلقى بظلاله على أسواق المعادن الثمينة والعملات وأسواق الأسهم.

واختلفت الأوضاع كثيراً في سوق المعادن الثمينة، إذا ما قمنا بمقارنة وضع سعر الذهب الآن وهو المعدن الأكثر تداولا في مصر بنفس الفترة من العام الماضي، فشراء الهدايا الذهبية هذا العام احتفالا برأس السنة ربما يكون صعب بعض الشئ، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأصفر، قياسا على نفس الاصفر العام الماضي.

سعر الذهب خلال شهر ديسمبر 2019 كان يسجل 664 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وهذا كان سعر مناسب للشراء خلال احتفالات الكريسماس، لكن الوضع في ديسمبر 2020 تغير كثيرا وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق، نتيجة الأحداث الكثيرة التي شهدها العام خلال عام 2020.

كريسماس 2020 يختلف تماما عن كريسماس 2019، عند المقارنة بمستويات أسعار الذهب في مصر، وكذلك وضع المبيعات، والفئة التي تغيب عن السوق الآن وهي القطاع السياحى، حيث كانت السياحة تساهم في تحريك مبيعات الذهب خلال احتفالات الكريسماس، وتحديدا في المحافظات التي تشهد رواج سياحي في هذا التوقيت من كل عام، لكن الوضع تبدل تماما هذا العام، الأمر الذى افقد سوق الذهب شريحة كبيرة، وهي شريحة السياح الأجانب.