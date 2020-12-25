شكرا لقرائتكم خبر عن المواساة الطبية تُؤجل التشغيل التجريبي لمشروعي مستشفى الدمام والمدينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعي توسعة مستشفى المواساة بمدينة الدمام بنسبة إنجاز 88%، ومستشفى المواساة الجديد في المدينة المنورة بنسبة إنجاز مُتحقق بلغت 85%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنها تتوقه إلى أن يتم البدء بالتشغيل التجريبي لتوسعة مستشفى المواساة بمدينة الدمام بنهاية الربع الأول من العام 2021، على أن يتم التشغيل التجريبي لمستشفى المواساة الجديد في المدينة المنورة خلال الربع الثاني من العام 2021.

وكانت المواساة قد وقعت، في سبتمبر 2017، عقدي تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعي التوسعة لمستشفى الدمام وبناء المستفى الجديدة في المدينة المنورة مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة.

وقالت الشركة، إن السبب في تأخر التشغيل التجريبي للمشروعين هو الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حيث تأثرت كافة الجداول الزمنية المتعلقة بهذا المشروع إذ حدث بطء شديد في تنفيذ الأعمال الإنشائية بسبب صعوبة وصول العمالة لموقع العمل أثناء فترة الإجراءات الاحترازية بجانب حدوث تأخر في توريد المستلزمات والمواد الإنشائية والكهربائية والميكانيكية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 161.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 93 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة بنمو نسبته 24% نتيجة مواصلة تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة، بالإضافة إلى النمو في تحويلات مقام وزارة الصحة خلال الربع الثالث.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 384.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 290.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.