شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات تهبط بأرباح التطويرية الغذائية 73% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها بنسبة 73.2% خلال الربع الثالث من العام 2020 في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 661.2 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث من 2020 يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 20% وزيادة المصاريف التشغلية بنسبة 18%على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية و الإدارية.

وتراجعت المبيعات إلى 29.7 مليون ريال خلال الربع الثالث، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 37.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام السابق.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 6.2 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.