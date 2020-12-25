شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مليار دولار احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع احتياطي روسيا من المعدن النفيس (الذهب) والعملات الأجنبية، ويتجه صوب مستوى 600 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي.

وقال البنك المركزي الروسي، إن احتياطيات روسيا الدولية بلغت بحلول 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، 593.6 مليار دولار، مقابل 587.1 مليار دولار سجلتها في 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، ويعني ذلك أن الاحتياطيات ارتفعت بواقع 6.5 مليار دولار خلال أسبوع، حيث يرجع ارتفاع قيمة الاحتياطيات إلى «إعادة تقييم إيجابية لسعر الصرف، وارتفاع أسعار الذهب».

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

يذكر أن روسيا تحتل حالياً المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي لمناجم الذهب بعد أستراليا والصين، والمرتبة الخامسة عالمياً في احتياطيات المعدن النفيس، وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولاً مثل الصين والهند.

إلى ذلك، ارتفع الروبل الروسي لأعلى مستوى في أسبوع في تعاملات ضعيفة الجمعة؛ إذ تخطى مستوى 90 مقابل اليورو، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضرائب مقرر تحصيلها بنهاية الشهر تحفز الشركات على تحويل العملات الأجنبية التي تمتلكها.

وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل 0.4% مقابل الدولار إلى 73.65، ليقلص خسائر تكبدها في الأسبوع الفائت، لكنه ما زال يتداول بعيداً عن مستويات قرب 61 المسجلة في أوائل 2020 قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا روسيا.

ومقابل اليورو، أضاف الروبل 0.2% إلى 89.91. واستعاد الروبل مكاسبه هذا الأسبوع بفضل طلب مرتبط بمدفوعات محلية للضرائب، لكن التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا يكبح تعافيه. (وكالات)