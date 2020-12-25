شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 25-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، بنسبة 0.21% خاسراً 17.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8702.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.29% رابحاً 271.33 نقطة ليغلق عند مستوى 21356.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 365.2 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع . سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. 4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع.

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