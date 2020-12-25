شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 25-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 25-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما استقر أيضا سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، عند 48.51 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.

استطاع السوق العالمي امتصاص إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو96 مليون طن، وهو أعلي من إجمالي صادرات الربع المماثل من العام الماضي 2019، بنسبة 10.5٪ حيث بلغت آنذاك حوالي 86.9 مليون طن، إلا أن قدرات استيعاب فائض الإمدادات العالمية بدأ في التقلص خلال الربع الثاني، ومن ثم تراجعت الصادرات إلي 85.8 مليون طن بتراجع نحو 10.2مليون طن عن الربع الأول "نسبة تراجع حوالي 10.6٪ومع ذلك كانت لاتزال أعلي من صادرات الربع المماثل من عام 2019والتي بلغت 85.5مليون طن وذلك وفقا لتقرير تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي خلال الربع الثالث 2020، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أمس الخميس.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليومسعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، سجل 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومسعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، سجل 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.09 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.09 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليومسعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليومسعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.