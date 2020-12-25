شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة.. يسجل 19.04جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 25-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى 19.04 جنيه للشراء، و19.21جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية.

اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا، واليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.08 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.04 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر 19.05 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة19.02 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.05 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.04 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.03 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.