شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الطماطم.. والبطاطس تتراوح بين 0.5-1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 25 -12-2020، انخفاضاً في أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة، وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسجلت 1.5-4 جنيهات للكيلو مقابل 2-4.5 جنيها للكيلو، وتراوحت البطاطس بين 50 - 150 قرشاً للكيلو.

واستقرت أسعار الكوسة بين 2- 4.5 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، وترواحنت أسعار البطاطا بين 1.5 -2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.