شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم فى المزرعة بـ19 جنيها للكيلو.. و28 جنيها لكرتونة البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-12-2020 مستقرة بالسوق المحلى.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن سجلت فى المزرعة 19 جنيها للكيلو، وتراوح السعر للمستهلك بين 23 - 25 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مشيرا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة، فى حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 35جنيها.

كان سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، كشف عن الاتفاق مع وزارة الزراعة والتموين والداخلية، على إعادة التشغيل الفعلى من جديد لبورصة الدواجن ببنها، وذلك بعد فترة الركود التى مرت عليها خلال الأعوام الماضية فى أعقاب انتشار مرض أنفلونزا الطيور.

وقال السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن البورصة لم تكن مفعلة بالشكل الذى ينظم عملية بيع وشراء الدواجن، ولذلك لم يكن لها تأثير ايجابى فى تنظيم صناعة الدواجن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توفير الآليات المطلوبة من أجل عودة العمل بها مرة أخرى، مؤكدا أن دور البورصة سياسهم فى تحديد السعر المناسب فى السوق المحلى، وأيضا معرفة الإنتاج اليومى لكل مزرعة، وأيضا ستتمكن من تحديد السعر الذى يضمن للمنتج عدم الخسارة وأيضا يضمن للمستهلك عدم رفع الأسعار بصورة غير مبررة.