شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر اليوم الجمعة.. ويسجل 15.64 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الجمعة الموافق 25-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورءوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار انعكس خلال الشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.