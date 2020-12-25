شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة ونصائح شراء المعدن النفيس خلال احتفالات الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.

أسعار الذهب اليوم:

الذهب عيار 18 سجل 702.25 جنيه.

الذهب عيار 21 سجل 820 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 937.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6560 جنيها.

أونصة الذهب 1877 دولارا.

ومع اقتراب احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية يلجأ البعض لشراء الهدايا الذهبية، وقدم برنامج أسواق في حلقته الجديدة نصائح للمستهلكين لكيفية شراء هدية ذهب بسعر مناسب.

شراء ذهب بسعر أقل يتطلب اولا تحديد نوع العيار من أجل تحديد سعر المصنعية، وهنا يمكن شراء الذهب عيار 18 لأنه يقل تقريبا 120 جنيها عند المقارنة بسعر الذهب عيار 21 وكذلك أشكاله كثيرة جدا يمكن اختيار هدية مناسبة.

ومن أبرز نصائح للمستهلكين عند الشراء هو اختيار الذهب الذى تم طرحه مؤخرا بالسوق وهو عبارة عن أطقم ذهبية ذات أوزان خفيفة وتشمل سعر المصنعية وكافة الرسوم الاخري، وهذا يجعل سعر الذهب أقل وعليك الشراء من عيار 18 لأنه الأقل وذات الأشكال الأكثر تميزا.

كما يمكن اختيار الذهب للهدايا من الأوزان الخفيفة، حيث طرح السوق اوزان ذهبية أقل تبدأ من 750 مل إلي 2.5 جرام وتصلح كهدايا وتشمل سعر المصنعية والضريبة وغيرها من الرسوم.

ويُعد الذهب ملاذا آمنا بمعنى يتم الطلب عليه فى حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو بعكس أى أدوات استثمارية أخرى.