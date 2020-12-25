شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى 28-42 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الأسماك فى الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار أسعار الأسماك اليوم الجمعة 25-12-2020 فى سوق العبور للجملة. وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 38-42، والبورى "2" يتراوح 28-32 جنيها للكيلو، أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو، كما استقر سعر البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 16-18، وسعر البلطى المزارع "2" ليتراوح بين 14-15.5.

وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وترواح سعر البربون "1" 34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، ومرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو.