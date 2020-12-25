شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا يزال بصدد أول مكاسب أسبوعية له في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلات رسمية بمناسبة أعياد الكريسماس في الولايات المتحدة والعديد من البلدان العالم.

في تمام الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 103.56 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.65، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.50، بينما حقق الأعلى له عند 103.68.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 1.3% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام اتساع الانكماش إلى 0.9% مقابل 0.7%. أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.8%.

وجاء ذلك، بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 2.9% مقارتة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 3.1%، وقبل أن نشهد صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت انخفاضاً 2.0% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 6.4%، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.8%.