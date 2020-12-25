شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية عقب تباين البيانات الاقتصادية لليابان وارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم اليابانية تداولات خامس جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء عقب البيانات الاقتصادية التي تبعها عن الاقتصاد الياباني والتي تضمن الكشف عن بيانات التضخم ومعدلات البطالة بالإضافة إلى مبيعات التجزئة، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الخميس في ظلال التفاؤل بأن لقاح فايزر فعال ضد السلاسة الجديدة لفيروس كورونا وتوصل المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي لاتفاق تجاري بينهم.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 1.3% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام اتساع الانكماش إلى 0.9% مقابل 0.7%. أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.8%.

وجاء ذلك، بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 2.9% مقارتة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 3.1%، وقبل أن نشهد صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت انخفاضاً 2.0% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 6.4%، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.8%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.12% ليربح 2.19 نقطة ويصل إلى المستوى 1,776.46، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.03% ليخسر 8.36 نقطة ويصل إلى المستوى 26,659.99.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.31% ليربح 15.42 نقطة ويصل إلى المستوى 5,015.44، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.57% ليربح هو الأخر 19.01 نقطة ويصل إلى المستوى 3,382.13.