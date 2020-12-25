شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت انخفاضاً 2.0% مقابل ارتفاع 0.5% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 6.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر الثاني/نوفمبر، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي إلى 1.8%.

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