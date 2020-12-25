شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في اليابان بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أوضحت انخفاضاً إلى نسبة 2.9% مقابل نسبة 3.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لاستقرارها عند نفس النسبة السابقة.

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