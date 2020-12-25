شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين المستدام والتحول الرقمى" أبرز إنجازات الاتحاد المصرى للتأمين 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الوصول للفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية والتأمين المستدام والتحول الرقمى، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات أساسية للاتحاد المصرى للتأمين، أبرز إنجازات الاتحاد لعام 2020، حيث استطاع الاتحاد ومجلس إداراته التعامل مع كافة التحديات العالمية والمحلية بمنتهى المهنية، ومما لا شك فيه أن الاتحاد المصرى للتأمين مثله مثل العديد من الهيئات وأجهزة الدولة المختلفة بمصر، التى استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة خلال هذه الفترة، مما جعل مصر وفقا لشهادة كبرى المنظمات والهيئات العالمية، يحقق أداء اقتصاديا يفوق التوقعات، وذلك بفضل سلسلة من الإجراءات الاحتوائية السريعة التى ساهمت ليس فقط فى الحد من تأثيرات الأزمة على معظم القطاعات، بل وجعلت الاقتصاد المصرى صاحب ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى على مستوى العالم فى 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6%، بالإضافة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر أعلنت أن الحكومة المصرية رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 3.8%، خلال العام الجارى 2020.

وأضاف الاتحاد فى استعراضه لأهم الإنجازات أنه استطاع خلال عام الأزمات 2020 تحقيق الكثير من الإنجازات على نطاق الثلاثة استراتيجيات السابقة، والتى يمكن أن نلخصها فى التالي: على مستوى بيئة العمل الداخلية بالاتحاد المصرى للتأمين، الاستراتيجية، لتحول الرقمى، التأمين المستدام وهى: إجراء الكشوفات الطبية والتحاليل اللازمة للعاملين بالاتحاد بشكل دورى للاطمئنان عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ووضع الأسس والقواعد الاحترازية الخاصة بالحضور إلى مقر الاتحاد للعمل وتوفير كافة الأدوات والمطهرات وتعقيم مقر الاتحاد بشكل دورى، والأسس والقواعد الخاصة بالعمل من المنزل وتوفير كافة الاحتياجات للعاملين لأداء مهام عملهم على أكمل وجه، والانتقال بشكل كبير من دورة العمل الورقية الى دورة العمل الإلكترونية وتقليل استخدام الدورة المستندية الورقية بشكل كبير، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتوفير التطبيقات والبرامج والأدوات اللازمة لعقد الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات بالطرق الافتراضية عبر الإنترنت.

وعلى مستوى اللجان الفنية والمجالس التنفيذية ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالاتحاد المصرى للتأمين، تم عقد حوالى ما يقرب من 220 اجتماع للجان الفنية بالاتحاد المصرى للتأمين معظمها اجتماعات افتراضية Virtual، تم خلالها مناقشة آليات أداء الأعمال والاكتتاب فى ضوء الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كوفيد-19، والخروج بمجموعة من المخرجات وآليات العمل، وإصدار العديد من الوثائق الاسترشادية مثل وثيقة تأمين المسئولية المدنية للمنشآت قبل الغير، ووثيقة تأمين المسئولية المهنية لمراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ووثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ووثيقة تأمين المسئولية المهنية لكبار المديرين وأعضاء مجلس الإدارة، ونموذج عقد تأمين جماعى مؤقت استرشادى للسوق المصرى، ونموذج عقد تأمين جماعى مؤقت استرشادى على حياة عملاء Payroll Card، بالإضافة إلى العمل على إعداد دليل لضوابط الاكتتاب ومجموعة من الضوابط لفروع التأمين المختلفة، والانتهاء من اول دليل للاكتتاب فى فرع تأمينات الحريق وجار الانتهاء من دليل الاكتتاب فى التأمينات الهندسية، والانتهاء من دليل قواعد الاكتتاب الفنى السليم فى تأمين السيارات التكميلى، وتقديم ضوابط التعامل مع التوكيلات ومعارض السيارات، وضوابط تأهيل المعاينين الفنيين فى تأمينات السيارات التكميلي.

وأشار الاتحاد إلى استراتيجية الوصول للفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية والتحول الرقمى والتأمين المستدام، حيث قام الاتحاد بإنشاء لجنة فنية متخصصة لدراسة تعويضات التأمين الخاصة بشركات التأمين، أعضاء الاتحاد والتى تختص بدراسة التعويضات الخاصة بفرعى تأمينات الحريق والتأمينات الهندسية، كما وافق مجلس إدارة الاتحاد على توسيع نطاق عمل اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر ليشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى ظل اتجاه الدولة المصرية نحو دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتعديلات فى القوانيين الخاصة بهذه الفئات.

وأيضا تتضمن استراتيجية اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى "الوصول الى العمالة غير الرسمية" وإدماجها فى استراتيجية الدولة للشمول المالى واستراتيجية الاتحاد للشمول التأمينى، من خلال وثائق التأمين متناهى الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإنشاء لجنة التأمين المستدام فى نهاية عام 2019 وقد بدئت اللجنة اعمالها عام 2020 بوضع خطة طموحة وأطار عام لأعمالها.

ووافقت الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتأمين فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2020 على التبرع لصندوق تحيا مصر بــــــمبلغ 10 ملايين جنيه لدعم أنشطة الصندوق فى التصدى ومواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار لفيروس كورونا المستجد.

وتشكيل لجنة "إدارة حساب المساهمة فى علاج العاملين فى قطاع التأمين" طبقا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1129) لتلقى طلبات المساهمة فى علاج العاملين بقطاع التأمين من خلال الحساب المنشأ لهذا الغرض بالاتحاد المصرى للتأمين تطبيقا لقرار لجنة البت فى توزيع الفائض المستحق ولم يتم صرفه لحملة وثائق التأمين (المشتركين) بشركات التأمين التكافلى.

وتم توقيع بروتوكول للتعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين ومؤسسة أهل مصر للتنمية للتوعية بمخاطر الحروق، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة القومية للبريد، وتوقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصرى للتأمين.