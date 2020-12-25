شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع واردات القمح إلى 282 مليون دولار فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية تراجع الواردات المصرية من القمح شكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث لغت قيمة الواردات من القمح في شهر سبتمبر الماضي نحو 282.7 مليون دولار، مقابل 338 مليون دولار في شهر سبتمبر عام 2019، تراجع لغت نسبته 16.3%.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات القمح جاءت ضمن قائمة السلع التي تراجعت وارداتها خلال شهر سبتمبر الماضي، وشملت كلا من الواردات المصرية من البترول الخام والتى بلغت 253.3 مليون دولار سبتمبر الماضي، مقابل 254.1 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 0.3%، يليها واردات مصر من منتجات البترول والتي بلغت 233.5 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 478.4 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 39.6%.

وبلغت الواردات المصرية من الأدوية ومحضرات صيدلة نحو 195.2 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 269.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 27.5%، إلى جانب الواردات المصرية من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، وبلغت 166.7 مليون دولار، مقابل 223.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة تراجع بلغت 25.4%.

وذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020، أن قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى بلغت 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.4٪.