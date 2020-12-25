شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغطيات تأمينية على سياراتك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد التغطيات التأمينية لوثيقة السيارات "التكميلى" من أهم طرق الحماية التى يمكن من خلالها صاحب السيارة الحصول على تعويض ضد العديد من المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها السيارة، والتى تتسبب في كثير من الخسائر، وتعتبر حوادث المرور جزءاً لا ينفصل عن حياة أي سائق على وجه الأرض، وحتى السائقين الحذرين لا بد أن يتعرضوا ولو لحادث واحد على الأقل في حياتهم، قد ينتج عن خطأ من سائق آخر مستهتر، وعادة ما يتسبّب هذا الاصطدام على الطرق فى العديد من المشاكل للسائقين الذي قد يتأخرون عن مواعيدهم أو يخسرون أعمالهم أو حتى يتعرضون للإصابات بالإضافة إلى الأضرار التي تصيب سياراتهم.

التغطيات التأمينية لوثيقة السيارات التكميلي:

1. قيمة التلفيات الجزئية والتي تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأي جزء من السيارة نتيجة حادث يقع للسيارة المؤمن عليها.

2. قيمة التلفيات التى تحدث بالسيارة نتيجة الحريق الجزئي أو السرقة.

3. تعويض المؤمن له عن قيمة السيارة بالكامل نتيجة حادث حريق للسيارة بالكامل، وبالتالى لا يجدى إصلاحها أو وقوع حادث جسيم ينتج عنه اعتبار السيارة هلاك كلى.

4. تغطية (الغير) والذي تحدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها والذي اصطلح على تسميته (المسئولية المدنية).

5. تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.

كما توفر التغطيات "السرقة الجزئية" لأحد أجزاء السيارة مثل الكاسيت أو الإطار الاحتياطي أو المرايا الخارجية ويشترط بأن يكون هذا الجزء من مكونات السيارة بمعنى أن الأجزاء الكمالية ولم تنزل به السيارة لا يكون ضمن التغطيات التأمينية إلا إذا نص في الوثيقة على شمولها بالتغطية التأمينية ويتم معايناتها عند الإصدار، وبالتالي يجب على المؤمن له أن يراجع شركة التأمين في الأجزاء المشمولة بهذه التغطية من عدمه ويشترط في حالة وجود سرقة أن يقوم المؤمن له بتحرير محضر شرطة عن واقعة السرقة، وأن تقوم الشرطة بمعاينة السيارة موضوع الحادث وإثبات نوعية الأجزاء المسروقة ومكانها في السيارة، وهل تم استخدام عنف من عدمه وأقصى التزام لشركة التأمين هي قيمة الأجزاء المفقودة لدى الوكيل أو القيمة المحددة في الوثيقة .

أو السرقة الكلية للسيارة بالكامل ولابد أن يقوم العميل بتحرير محضر الشرطة بواقعة السرقة للسيارة بالكامل ويتم إخطار وحدة مكافحة سرقة السيارات بالواقعة من قبل الشرطة وزيادة في التأكيد تقوم شركة التأمين بتوجيه خطاب لوحدة المكافحة بالواقعة، كما تقوم بإرسال خطاب مماثل إلى وحدة المرور الصادرة منها رخصة السيارة حتى تتحفظ على ملف السيارة وتقبض على أى شخص يتقدم بالتعامل على هذا الملف، وتلتزم شركة التأمين بدفع قيمة السيارة بالكامل (وهو مبلغ التأمين أو قيمتها السوقية أيهما أقل وقت الحادث حتى لا يكون هناك تربح للعميل من التأمين)، فى حالة مرور أكثر من ثلاثة أشهر على سرقة السيارة دون العثور عليها.

وكذلك حريق السيارة نتيجة ماس كهربائي أو تسريب بنزين من دائرة الوقود أو فعل عمدي من الغير أو وقوع حادث جسيم ناتج عن تصادم واحتكاك بأي جسم آخر وخلافه كل هذه أسباب تؤدي إلى اشتعال النار بالسيارة وغالباً نوعية هذه الحوادث تؤدى إلى احتراق السيارة بالكامل، وكل ما يجب على العميل فى هذه الحالة أن يخطر الشرطة فوراً لمعاينة السيارة بمكان الحادث ويلي ذلك إرسال إخطار بالحادث لشركة التأمين للقيام بإجراءات معاينة السيارة وإرفاق مقايسة مسعره بتكاليف الإصلاح ومحضر الشرطة ويتم اعتبار السيارة هلاك كلي من قبل شركة التأمين في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح نسبة معينة متفق عليها.

أما فى حالة وقوع حادث تصادم أو انقلاب ينتج عنه وقوع تلفيات بالسيارة ففي هذه الحالة على العميل أن يخطر شركة التأمين بالحادث وأن يرسل السيارة إلى جهة الإصلاح والتي تقوم بإعداد مقايسة مسعره محدد بها سعر أو قيمة كل بند فيها حسب نوعيته، ومن خلال المعاينة وحصر كل بند يستحق الإصلاح أو التغيير تحسب التكلفة، ففى حالة صعوبة امكانية الإصلاح أو كانت تكلفة الإصلاح كبيرة يتم إعتبار السيارة هلاك كلي وتخطر الشركة العميل بخطاب بالقيمة التي ستصرف له وهي كامل مبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أيهما أقل).

أيضاً من ضمن التغطيات التي توفرها وثيقة التأمين للسيارات التكميلي تغطية (المسئولية المدنية) وهنا المقصود به أى تلف مادي يقع لأي شخص غير المؤمن له نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها أثناء قيادته للسيارة ويتسبب في تلفيات مادية مثل تلف عامود كهربائي على الطريق أو جزء من كوبري أو واجهات محلات أو سيارة الغير وخلافه تكون شركة التأمين ملزمة بدفع تكلفة إصلاح هذا الشيء أو أكثر من شيء في الحادث الواحد في حدود مبلغ (عشرة آلاف جنيه) ويمكن للمؤمن له أن يحصل على تغطية أكبر من (عشرة ألاف جنيهاً) مقابل قسط إضافي يدفعه إلى شركة التأمين.