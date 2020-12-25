شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" يغلق مرتفعاً رغم توقعات قوية بشأنه عام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "الفابت" خلال تداولات يوم الخميس على نحو طفيف رغم ما أطلقه بنك "جولدمان ساكس" من توقعات إيجابية قوية تجاه السهم في العام المقبل.



وذكر "جولدمان ساكس" بأن سهمي "فيسبوك" و"ألفابت" (المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل") سوف يسجلان مكاسب قوية في العام المقبل ليواصلا الأداء الإيجابي المسجل في عام 2020.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن محللي بنك "جولدمان ساكس" قولهم إن سهمي "جوجل" و"فيسبوك" سيواصلان أداءهما الإيجابي رغم الدعوات القضائية ضد الشركتين بسبب ممارسات احتكارية ونشر محتوى مضلل.



ويتوقع محللو البنك الأمريكي ارتفاع سهم "ألفابت" إلى 2250 دولارا في العام المقبل، أي ما يشكل ارتفاعا بنسبة 30% من المستوى الحالي.



يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الأداء القوي لقطاع شركات التكنولوجيا المدرجة على مؤشر "ناسداك" الذي حقق مستويات قياسية متوالية في العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 0.3% وأغلق جلسة الخميس عند 1734.1 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1742.1 دولار وأقل سعر عند 1724.5 دولار.