شكرا لقرائتكم خبر عن "جنرال إلكتريك" تكشف عن تصميم جديد لمحرك طائرة "إيرباص" والسهم يغلق منخفضاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية عن مقترح بتصميم جديد لطائرة "إيرباص" وذلك بناء على طلب الأخيرة فكرة تصميم لمحرك طائرة نفاثة قيد التطوير.



هذا، وقد كشفت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" أن هناك وثيقة لمفاوضات غير معلن عنها بين "جنرال إلكتريك" و"إيرباص" وتخص هذه المحادثات فكرة لتصميم محرك لصالح طائرة من الجيل القادم.



ولم تفصح المصادر عن ماهية التصميم وما إذا كان المحرك يخص طائرة جديدة أو تحديث وتطوير لطائرة متاحة بالفعل مثل الطائرة من طراز "إيه 320 نيو" والطائرة طراز "إيه 220".



ولم تتطرق المصادر أيضا إلى التوقيت الذي أفصحت فيه لـ"إيرباص" عن المحرك الجديد أو تاريخ ظهور نموذج الطائرة الجديد أو القيمة المالية للاتفاق بين الشركتين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جنرال إلكتريك" بنسبة 1.9% وأغلق جلسة الخميس عند 10.6 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 10.* دولار في حين سجل أقل سعر عند 10.6 دولار.