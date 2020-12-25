شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الركوب تتصدر قائمة السلع الأكثر ارتفاعا فى الواردات سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 5.03 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 6.39 مليار دولار في شهر سبتمبر عام 2019، بتراجع بنسبة بلغت 21.3%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، مجموعة من السلع التي ارتفعت قيمة واردتها في شهر سبتمبر الماضي، وفي مقدمتها واردات سيارات الركوب والتي لغت نحو 266.7 مليون دولار، مقابل 189 مليون دولار في سبتمبر عام 2019، زيادة بلغت نسبتها 19.9%، يليها واردات فول صويا بلغت 108.8 مليون دولار، مقابل 106.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة نسبة زيادة لغت 1.9%.

وضمت قائمة السلع أيضا كلا من واردات الأجهزة الأتوماتيكية لمعالجة المعلومات بقيمة 76.6 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 28.8 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 166.1%، إلى جانب الواردات من أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب 70.5 مليون دولار، مقابل 61.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة نسبة زيادة بلغت 41%.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4 مليارات دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.4٪.