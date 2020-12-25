أخبار البورصة اليوم الخميس 24-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 24-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقى نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند 638.549 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 24 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، دلتا للإنشار والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، اودن للاستثمارات المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ارابيا انفتمنتس هولدنج، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتليف والورق-يونيباك، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الملتقى العربي للاستثمارات، الإسماعيلية مصر للدواجن، السعودية المصرية للاستثمار، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الألومنيوم العربية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ دايس للملابس الجاهزة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقى نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند 638.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 508.7 مليون ورقة مالية بقيمة 989.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.3 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.56%، والعرب على 6.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 314.1 ألف جنيه، 5.5 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 26.5 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 12894 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1061 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 882 سهم، 16.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الأهرام للطباعة والتغليف، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، بنك فيصل الإسلامي-المصري بالدولار، النساجون الشرقيون للسجاد، 5 آلاف سهم، 1517 سهم، 34 ألف سهم، 1500 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 159.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دايس للملابس الجاهزة، العرفة للاستثمارات والاستشارات، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، النعيم القابضة للاستثمارات، 24.6 مليون سهم، 2.9 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 2000 سهم، 7000 سهم، 1802 سهم، على التوالي.

رجال الأعمال

فيما رفع المساهم محمود أحمد محمود لاشين، حصته بشركة مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، من 3.29% إلى 5%، وذلك بعدما اشترى 20 مليون سهم بسعر 0.739 قرش للسهم الواحد بقيمة إجمالية 14.8 مليون جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

واشترت شركة كامار القابضة للاستثمارات المالية، 374.4 ألف سهم بشركة مصر للأسمنت قنا بسعر 8.99 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 3.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من 0.43% إلى 0.95%.

كما اشترى رجل الأعمال خالد عبد الله محمود عبد الله، 30 ألف سهم بشركة مصر للفنادق، بسعر 11.584 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 347.5 ألف جنيه، لترتفع بنسبة مساهمته بالشركة من 19.169% إلى 19.2448%.

جلاكسو سميثكلاين

أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، وقرر المجلس تشكيل لجنة تقوم بدراسة دمج شركة أمون للصناعات الدوائية في الشركة من عدمه من جميع الجوانب القانونية والمالية والتنظيمية، كما وافق المجلس على عرض موضوع تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين في الجمعية العامة، وتعديل صفة أشرف منصور إلى رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثل جلاكسو جروب لميتد، كما قرر المجلس تعديل صفة هنري انطاكي إلى عضو منتدب وبصفته ممثل شركة جلاكسو جروب.

كيما

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة صناعات الكيماوية المصرية - كيما، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مع عدم إخلاء طرف المجلس عن الفترة، وصدق مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، وكذلك عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي الماضي، والترخيص لمجلس إدارة الشركة في إبرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين خلال العام المالي الجاري.

كما قررت الجمعية، عدم إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي لحين انتهاء اللجان المشكلة لبحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات من أعمالها وإعداد تقريرها، كما وافقت على تحمل الشركة لقيمة 100 طن نترات أمونيا ونولون لكمية تم شحنها للعميل الأردني على سبيل التعويض، والتعاقد مع شركة سيسكو ترانس للنقل، والتعاقد مع شركة بولي سيرف وميد فيرت على بيع كميات من السماد بأسعار أقل من سعر السوق على أن تنتهي اللجان من أعمالها والعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة.

وقررت الجمعية تفويض رئيسها في إعادة تشكيل مجلس الإدارة على أن يستمر المجلس الحالي في أداء مهامه لحين إعادة تشكيل المجلس، وافقت الجمعية من حيث المبدأ على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 2 مليار جنيه لتغطية التزامات الشركة وتوفير التمويل اللازم للتشغيل بعد الحصول على الموافقات اللازمة والعرض على الجمعية لاتخاذ القرار المناسب، كما قررت العمومية تعديل النظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع أحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.