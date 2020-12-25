شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 24-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 818 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.



أسعار الذهب اليوم:الذهب عيار 18 سجل 700.25 جنيه. أسعار الذهب اليوم:الذهب عيار 18 سجل 700.25 جنيه. الذهب عيار 21 سجل 818 جنيها. الذهب عيار 24 سجل 934.25 جنيه.

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 24-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر الدولار بالبنك الأهلى لـ 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في حين انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، 48.48 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.53 جنيه للشراء، و51.62 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

سعر الدولار: 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو: 19.04 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: 21.08 جنيه للشراء، و21.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 48.48 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.