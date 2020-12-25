شكرا لقرائتكم خبر عن فهد العطار رئيسا لشعبة الأدوات الرياضية بغرفة القاهرة ومرزوق وأديب نائبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار الأدوات والأجهزة الرياضية بغرفة القاهرة جلسة إجراءات لإعادة تشكيل مجلس إدارتها من جديد لدورة 2020 - 2024، حسب لائحة الشعب التجارية بالغرفة.

جاء ذلك في حضور سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة. وتم اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية، حيث جاء فهد العطار رئيسا للشعبة، ومعتز مرزوق ورأفت أديب نائبين أول وثان، ومحمد فهمي سكرتيرا عاما للشعبة.

وأبدى أعضاء مجلس إدارة الشعبة فى ثوبه الجديد ارتياحهم لتشكيل مجلس إدارة الشعبة ومناقشة كل ما يتعلق بهذا القطاع سواء فيما يتعلق بالمعوقات أو مقترحات التطوير والتنمية خلال المرحلة القادمة، التى تتطلب تكاتف كافة الجهود لمساندة هذا النشاط الذى يضم خبرات كبيرة فى هذا المجال.