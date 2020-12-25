شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 10683.68 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2055.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.91% مغلقًا عند مستوى 2974.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.29% مغلقًا عند مستوى 12894.2 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 1061.89 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 18.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 627.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 316.9 مليار جنيه إلى 311.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 208.2 مليار جنيه إلى 207.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 525.1 مليار جنيه إلى 518.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1 مليار جنيه إلى مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.535 مليار ورقة منفذة على 206 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.838 مليار ورقة منفذة على 277 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 6.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 18.7 مليون ورقة منفذة على 978 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 54.51% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.49%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 913.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 74.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 90.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.3 مليار جنيه بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 164.6 ألف عملية.