شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها وتغلق على ارتفاع عشية أعياد "الكريسماس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس وحافظت على مكاسبها قبيل عطلة أعياد "الكريسماس"، وذلك مع استمرار الترقب لتطورات أزمة "كورونا".



كانت وكالات أنباء قد كشفت عن أن "ترامب" بعث برسالة للكونجرس الأمريكي أكد خلالها استخدامه حق النقص "الفيتو" ضد مشروع قانون الدفاع بقيمة 740 مليار دولار.



وأوضح "ترامب" في رسالته بأن هذا القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة على صعيد تعزيز مكانتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.



هذا، وسوف تشهد الولايات المتحدة ودول أوروبية عطلة رسمية غدا بمناسبة أعياد الكريسماس وسوف تعاود نشاطها يوم الإثنين القادم.



من جانبه، صرح المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن الولايات المتحدة ترغب في الحصول على عينات من سلالة "كورونا" الجديدة من أجل تحليلها.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.2% أو ما يعادل 11 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 48.23 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%، وبلغ الخام أعلى سعر اليوم عند 48.6 دولار وأقل سعر عند 47.5 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% أو ما يعادل 10 سنتات وأغلقت جلسة لندن عند 51.34 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 51.7 دولار وأقل سعر عند 50.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 30200 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%، وسجل أعلى مستوى عند 30209 نقاط وأقل مستوى عند 30099 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 3703 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 3703 نقاط وأقل مستوى عند 3689 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 12804 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وسجل أعلى مستوى عند 12833 نقطة وأقل مستوى عند 12767 نقطة.