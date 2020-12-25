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شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع وتسجل أعلى مستوى منذ يونيو 2014 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى المخاوف من تعطل الإمدادات من الحبوب والمحاصيل الزراعية في الأرجنتين مع استمرار إضراب العمال.
ولا يزال إضراب العمال في الأرجنتين مستمراً وعرقل أكثر من 100 شحنة من السلع الزراعية شاملة الصويا والقمح والذرة.
وأكد مندوبون عن العمال بأنهم سيستمرون في الإضراب خلال عطلة أعياد الكريماس وما بعدها احتجاجا على تدني الأجور.
وبالتزامن مع ذلك، تستمر الصين في الطلب على السلع الزراعية الأمريكية وسط توقعات بأن يرتفع مستوى الطلب من جانبها على الصويا إلى أكثر من 100 مليون طن في العام الجاري.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4% إلى 12.63 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 12.74 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ يونيو/حزيران عام 2014، وأقل سعر عند 12.59 دولار.
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