شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجاهل الاتفاق البريطاني وسط أحجام تداول هزيلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، الخميس بفعل المخاوف من سلالة كوفيد-19 الجديدة، مما ألقى بظلاله على التفاؤل الذي أشاعه توقيع بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة لما بعد خروج لندن من الاتحاد.

وفي الساعة 1640 بتوقيت جرينتش، كان الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا 15 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 47.96 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا لتسجل 51.01 دولار. لكن أحجام التداول هزيلة في آخر جلسة قبل عطلة عيد الميلاد.

ارتفع كلا العقدين أكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء.

وبإبرامها اتفاق تجارة لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، تتفادى بريطانيا انسحابا تعمه الفوضى من أحد أكبر تكتلات التجارة في العالم، وهو ما كان سيوقد، بحسب محللين كثيرين، شرارة تقلبات جديدة بأسواق المال.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، «في حين أن اتفاق الخروج البريطاني مصدر دعم، فإن تأثير كوفيد هو العامل المهيمن في سوق النفط.. شأنها شأن غيرها، تنتظر سوق النفط توزيعا أوسع للقاحات كي تعود الحركة برا وجوا.»

(رويترز)