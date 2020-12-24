شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «العقار» ترفع سوق دبي.. والبنوك تضغط في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أنهت أسواق الأسهم المحلية، جلسة نهاية الأسبوع على تباين في أداء المؤشرات العامة، وسط ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.64% بدعم من «إعمار العقارية»، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.32% بضغوط من سهم «أبوظبي الأول»، و«أدنوك للتوزيع».

وواصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، لكنه قلص مكاسبه القوية التي تجاوزت 1%، خلال جلسة الخميس قبل أن يغلق عند 2527.53 نقطة، أي بزيادة 16 نقطة فقط، في المقابل، قلص مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائره التي وصلت إلى 0.9%، ليغلق على تراجع طفيف بلغ 0.32%، أي بنحو 16.4 نقطة عند 5125.9 نقطة. وتراجعت السيولة المتداولة في السوقين إلى 593.6 مليون درهم، عبر تداول 245.6 مليون سهم؛ حيث سجل سوق أبوظبي 385 مليون درهم، بتداول 91.5 مليون سهم، وشهد سوق دبي 208.6 مليون درهم، بتداول 154 مليون سهم.

سوق دبي +0.64% 2527.53 نقطة

ارتفع قطاع العقار 1.25%، مدفوعاً بارتفاع «إعمار العقارية» 2% إلى 3.58 درهم، بتداول 70.5 مليون درهم، وتخلى السهم عن المكاسب الصباحية والتي تجاوزت 2.5%، وارتفع «إعمار مولز» 0.53% إلى 1.87 درهم، وارتد «داماك العقارية» للمرة الأولى نحو المنطقة الحمراء، بعد تراجع دام 3 جلسات، ليرتفع بنسبة 0.7% إلى 1.42 درهم، بتداول 16.5 مليون درهم، وتراجع «الاتحاد العقارية» 0.35%.

وسجل البنوك تحسناً طفيفاً بلغ 0.3%، بدعم من «دبي الإسلامي» الذي ارتفع 0.64% إلى 4.68 درهم، بتداول 35.6 مليون درهم، بينما تراجع «أملاك» 0.38%.

وتراجع الاستثمار بأكثر من 1%، مما أسهم في تقليص مكاسب المؤشر العام وسط ضغوطات من «دبي للاستثمار» الذي تراجع بنسبة 1.37% إلى 1.44 درهم، بتداول 9.4 مليون درهم، إضافة إلى تراجع «سوق دبي» 0.10%، وذلك رغماً من ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.29% إلى 0.682 درهم.

وكان قطاع النقل أكبر الرابحين في السوق، بعدما ارتفع 2.16%، مدفوعاً بمكاسب قوية سجلها سهم «العربية للطيران» بنسبة 2.45% ليغلق عند 1.25 درهم، و«ارامكس» 2.06% إلى 4.44 درهم.

وشهد سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» تداولات ضعيفة لم تتجاوز 40 ألف درهم، لكنها كانت كفيلة بالضغط على السهم ليتراجع بنسبة 4.58% إلى 0.104 درهم، وتعرض السهم لضغوطات بيعية من قبل المستثمرين بسبب عرض شراء شركة مراس لأسهم الشركة.

سوق أبوظبي -0.32% 5125.9 نقطة

وغلب اللون الأحمر على إغلاقات المؤشرات القطاعية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع ارتفاع الاستثمار والخدمات المالية 0.11%، والعقار 0.05%، والخدمات 0.08%. وارتفع سهم «العالمية القابضة» 0.24% إلى 41.7 درهم، بتداول 73.2 مليون درهم، كما تراجع «إشراق» 2.2%.

وتراجع البنوك 0.41%، بضغوط من «أبوظبي الأول» وكان السهم قد تراجع بأكثر من 1% خلال الجلسة، لكنه قلص خسائره لتبلغ 0.45% وأغلق عند 13.2 درهم، بتداول 97.6 مليون درهم، وتراجع «أبوظبي التجاري» 0.95% إلى 6.24 درهم، وارتفع «الشارقة الإسلامي» 0.77%.

وتراجع الاتصالات 0.23%، بضغوط من تراجع سهم «اتصالات» بنفس النسبة وأغلق عند 17.4 درهم، بتداول 18 مليون درهم.

وتراجع الطاقة 1.2%، متأثراً بعمليات جني الأرباح، وخاصة مع تراجع سهم «أدنوك للتوزيع» 2%، و«دانة غاز» 0.56%، و«طاقة» 0.7%.

واستقر سهم «الدار العقارية» عند 3.22 درهم، بتداول 76 مليون درهم، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1%.

وفي السوق الثانية، شهد سهم «مخازن زي» تداولات بنحو 30.8 مليون درهم. و«بالمز الرياضية» سجل 6 ملايين درهم، وتراجع السهم 1.3% إلى 13.02 درهم. وارتفع «القدرة» 10% إلى 1.1 درهم.

تداول المستثمرينأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، مواصلة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي، الذين سجلوا محصلة شراء بنحو 48.44 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيع في أبوظبي بنحو 21.5 مليون درهم. وسجل العرب محصلة شراء بنحو 5 ملايين درهم في سوق أبوظبي، لكنهم سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 18.2 مليون درهم. أما الخليجيون، فسجلوا محصلة شراء قوية في دبي بنحو 15.3 مليون درهم، ومحصلة بيع طفيفة في دبي بنحو 400 ألف درهم. وتباينت توجهات المواطنين في السوقين؛ حيث سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 45 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة شراء في أبوظبي بنحو 17 مليون درهم. وسجلت المؤسسات في سوق دبي محصلة شراء بنحو 49 مليون درهم، فيما اتجهت نحو البيع في أبوظبي بنحو 22.4 مليون درهم.