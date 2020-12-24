شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشهد 2021 نهاية الحروب التجارية؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم توقيع اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين واشنطن وبكين منذ عام تقريباً. ومع ذلك، نصّ ذلك الاتفاق فقط على شراء المنتجات دون التطرق لأكثر القضايا الخلافية حول الأمن الإلكتروني والملكية الفكرية.

ونتيجة لذلك، نقلت الصفقة فعلياً مسؤولية الصراع التكنولوجي والرقمي الأكبر بين البلدين إلى وزارة التجارة الأمريكية.

كانت قصة عام 2020، على الأقل من حيث التجارة لا من حيث جائحة «كوفيد-19»، واحدة من القيود المتزايدة على شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتعامل مع الشركات الصينية، وبلغت ذروتها في أحد الإجراءات الأخيرة لنظام ترامب، حين أصدر أمراً تنفيذياً بحظر استثمارات الأفراد في الأوراق المالية لـ 31 شركة صينية.

لطالما كانت التجارة بين البلدين أمراً مضللاً، فالمسألة ليست قضية العجز التجاري ومشتريات السلع الزراعية الأمريكية. بدلاً من ذلك، كما أصبح واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية، بات التركيز على التعريفات والعجز مفتاحاً لصراع وجودي أوسع بكثير بين واشنطن وبكين.

بالطبع، كان هذا كله في عهد دونالد ترامب ولكن بعد أيام، سيكون للولايات المتحدة رئيس جديد، إذن ما الذي يمكن أن نتوقعه لعام 2021؟

من المحتمل أن يكون جو بايدن مشغولاً للغاية بالقلق المحلي جرّاء تصعيد الحرب التجارية، وطريقة تعامله بشأن نظام التعريفة الجمركية بين البلدين. ومع ذلك، لا ينبغي أن نتوقع تحولاً جوهرياً في موقف الولايات المتحدة تجاه الصين.

مثل سلفه، يعتقد بايدن أن الصين قد وسعت نطاقها بشكل مفرط وتشكل تهديداً كبيراً للهيمنة الاقتصادية الأمريكية. وفي رأيه، الأمن القومي هو الأمن الاقتصادي. وفي رغبته للتركيز محلياً أكثر، لن يتخلى بايدن عن ملف إعادة توزيع الوظائف الأمريكية وإعطاء الأولوية مجدداً لـ «صنع في أمريكا».

لا شك أن لهجة السياسة التجارية لبايدن ستكون أكثر مرونة، خاصة تجاه دول أخرى غير الصين كالاتحاد الأوروبي واليابان. وستنظر الإدارة الجديدة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وجعل التجارة «قوة من أجل الخير»، وبالمثل، سيتم استخدام التعريفات لتشجيع الاستدامة في سلاسل التوريد بدلاً من استخدامها كأدوات قسرية للسياسة الخارجية.

هذا التغيير في اللهجة أمر مرحب به لاستعادة ثقة العالم في التعددية من خلال التجارة. ومن الواضح بالفعل أن الهدف النهائي لأمريكا يتعلق بعزل الصين استراتيجياً بقدر ما يتعلق بإعادة بناء العلاقات أو قيادة الإصلاح المطلوب بشدة للمؤسسات العالمية.

لطالما كانت حرب ترامب التجارية حرباً وهمية، لكن نتيجتها الحقيقية كانت وضع المنافسة الاستراتيجية من الناحية الاقتصادية في صميم السياسة الخارجية.

لن يشهد عام 2021 استمراراً للخطاب العدائي المرتبط بالحروب التجارية التي شهدناها خلال عهد ترامب، لكن هذا لا يعني أن يلين موقف الولايات المتحدة تجاه الصين.

(ريبيكا هاردينج – سيتي إيه إم)