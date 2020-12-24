شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للذهب» و«الصاغة الإسرائيليون» يتفقان على المشاركة في معارض بعضهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” رحبت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بجمعية المجوهرات الإسرائيلية في محاولة لبدء فصل جديد لكلا البلدين، في خطوة تهدف لتعزيز الروابط التجارية ولتعريف الوفد الإسرائيلي ببيئة الأعمال في دبي والمزايا التنافسية والعكس. وبحضور أعضاء رفيعي المستوى من كلا الوفدين، تناول الاجتماع سبل زيادة التعاون بين البلدين وناقش القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الوفدان على المشاركة في معارض بعضهما بعضاً والتي ستساعد على تنويع خططهما نحو تحقيق أهدافهما التنموية.

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