شكرا لقرائتكم خبر عن المزروعي: نأمل انضمام المزيد من المنتجين إلى تحالف «أوبك بلس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن طرح لقاحات فيروس كورونا وتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين من المرجح أن يحسن الطلب على النفط، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل في انضمام المزيد من المنتجين إلى تحالف «أوبك بلس»، في المستقبل.

ونقلت «بلومبيرج» عن الوزير المزروعي الذي كان يتحدث لشبكة سكاي نيوز عربية توقعاته بحدوث انتعاش تدريجي على الطلب على النفط خلال 2021، وقال: «سيكون الانتعاش تدريجيا، ولن يحدث خلال ربع أو اثنين».

ونوه وزير الطاقة بأن الإمارات ليست قلقة بشأن السلالة الجديدة للفيروس، معتبراً أنها لا تشكل خطراً على أسواق النفط، ويمكن لقطاع الصحة العالمي إيجاد الحلول لذلك.

وعن تحالف «أوبك بلس»، قال المزروعي: إنه نجح في التخفيف من تأثير انخفاض الطلب، وإن الإمارات تأمل في انضمام المزيد من المنتجين في المستقبل.

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